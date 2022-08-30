Глава Ростуризма пригласила всех в "Сны леса" под Тюменью

Фото - https://t.me/doguzova_zv

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова назвала недавно открывшийся под Тюменью туркомплекс "Сны Леса" отличным местом для краткосрочной перезагрузки.

База отдыха находится в окружении сосен, рядом с озером, есть домики, баня, веревочный парк и детская площадка, прокат снегоболотоходов и сапбордов. Стоимость проекта строительства туркомплекса — 11 млн рублей, из них 3 млн — средства федерального гранта.

"Я рада, что с нашей поддержкой появляются такие места отдыха как для туристов, так и для самих же местных жителей — в самый раз для короткой поездки на выходные... Тюмень — отличное направление для отдыха. Здесь и сибирская кухня, и целебные термальные источники, и возможность посетить старинный Тобольск — и все это в 2 часах лета от Москвы!", - написала в Telegram-канале Догузова.

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