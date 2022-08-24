Тюменцы засадят соснами 17,9 га в Винзилинском лесничестве

Жители Тюменской области высадят деревья на 17,9 гектара лесного фонда - Всероссийская акция "Сохраним лес" пройдет 17 сентября.

Тюменцы смогут посадить деревья в Винзилинском участковом лесничестве (14 км Ялуторовского тракта от Автограда до поворота на д. Муллаши, далее 6,5 км по асфальтированной дороге до места посадки). Сбор участников в 9:45.

Принять участие могут все желающие. Для этого нужно составить заявку с информацией о количестве участников и номером телефона ответственного лица для решения оргвопросов. Заявки принимаются до 7 сентября по телефону 427-490 или на электронный адрес ShevchenkoID@72to.ru.