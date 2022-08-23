В Тюменской области назвали лучших водителей автобусов

16:53 23 августа 2022
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В Тюменской области назвали победителей конкурса профессионального мастерства водителей автобусов в среднем классе (ПАЗ-320435-04 Vector Next).

Первое место занял водитель Ишимского ПАТП Иван Орлов, на втором месте его коллега из Тюменского ПАТП №1 Александр Кисляков, замыкает тройку лидеров водитель УПК "Автомобилист" Федор Третьяков, сообщает Главное управление строительства ТО.

Теги: автобусы , общественный транспорт
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