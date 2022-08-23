ТИУ обеспечит жильем всех приезжих первокурсников

Фото пресс-службы ТИУ

В Тюменском индустриальном университете создано более 1500 мест в 15 общежитиях. Все первокурсники, нуждающиеся в жилье, будут им обеспечены. сообщает пресс-служба вуза.

"На сегодня принято 1 200 заявок, 238 из них от иностранных студентов из Бразилии, Вьетнама, Габона, Ганны, Китая, Египта, Казахстана, Узбекистана и т.д. Заявление принимаются в онлайн-режиме во вкладке "Приказы о зачислении" (только после официального зачисления). Списки будут опубликованы 25 августа в разделе "Студенческий городок" и в группе "ВКонтакте". С 26 августа по 2 сентября будет организовано заселение", - отмечают в пресс-службе.

Иностранцы для заселения должны предоставить результаты ПЦР-тестов на отсутствие коронавирусной инфекции. Первый тест проводится на территории страны, где проживает студент, второй – в России.

Общежития находятся рядом с корпусами, комната закрепляется за студентом на все время обучения. Студенты получают полный комплект спальных принадлежностей, в том числе постельное белье, которое меняется раз в 7 дней (бесплатно). В комнатах можно использовать чайник, микроволновку, мультиварку, утюг. Запрещены плиты (они есть на общей кухне) и обогреватели.

Приемная кампания еще продолжается. Последние приказы о зачислении будут опубликованы 31 августа. Прием онлайн-заявлений продлится до 7 сентября включительно.