28 многоквартирников возведут в районе "Плеханово" с привлечением инфраструктурных облигаций

17:17 19 августа 2022
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Проект жилищного строительства с использованием инфраструктурных облигаций предполагает возведение в тюменском микрорайоне  "Плеханово" 28 многоквартирных домов площадью 390 тыс. кв. м, пяти многоуровневых паркингов и двух котельных.

"В настоящее время в стадии строительства находятся 6 домов площадью 81 тыс. кв. м и 1 многоуровневый паркинг. Первый дом (15 тыс. кв. м) будет введён уже в этом году", - сообщает информационный центр правительства ТО.

Бюджет всего проекта - 20,096 млрд рублей, из них 0,661 млрд - стоимость инженерной и транспортной инфраструктуры. Эта сумма получена в виде облигационного займа под 3,5% годовых. Тюменская область предоставила государственную гарантию по погашению займа.

Теги: строительство жилья
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