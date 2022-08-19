Тобольск получит от Минстроя 95 млн рублей на обустройство Александровского сада

Тобольск во второй раз победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства Александровского сада, сообщил глава города Максим Афанасьев.
Результаты оглашены на форуме Минстроя России "Развитие малых городов и исторических поселений", проходящем совместно с VI урбанистическим форумом ДОМ.РФ "Среда для жизни: свой дом".
"Проект благоустройства Александровского сада, разработанный совместно администрацией города и компанией СИБУР при непосредственном участии жителей, получит на реализацию федеральный грант. Софинансирование будет осуществлено из средств областного бюджета и внебюджетных источников. Благоустройство сада запланировано на 2023 год", - сообщил Афанасьев в своем Telegram-канале.
В конкурсе Минстроя историческая столица Сибири побеждает уже во второй раз. Благодаря первому гранту восстановили Базарную площадь.
Работы в саду запланированы на 2023 год и охватят площадь 4,7 га, из которых 2,3 – сам сад, 2,4 – окрестные здания и территория. Концепция "Сад без границ" предполагает отказ от заборов, отмечается в Telegram-канале "Тобольск настоящий".
Обновленный Александровский сад будет состоять из нескольких зон:
• На центральной площади перед Александровской часовней появится ротонда "Омут Памяти".
• Тихая зона для созерцания и отдыха будет создана между трех искусственных холмов, покрытых зеленью, внутри расположится арт-объект "В кругу Семьи".
• Фото-роща заменит традиционные фотозоны
• "Ягодная поляна" с кустами сибирских ягод расположится рядом с детской площадкой
• В саду построят оранжерею
• Запланирована спортивная площадка
• Культурная программа будет проходить в амфитеатре.
Проектировщики предусмотрели круглогодичное использование сада с учетом сибирского климата.
Вместе с отреставрированными объектами улицы Мира, обновленной Базарной площадью Александровский сад станет единым общественным пространством нового уровня.
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