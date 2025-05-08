Памятники и мемориальные комплексы благоустраивают в регионе

В Тюменской области к 80-летию Великой Победы проводится большая работа по благоустройству мемориалов, связанных с героическими подвигами соотечественников в годы Великой Отечественной войны.

Благоустройство воинских захоронений, мемориалов и памятников, увековечивающих память о героях Великой Отечественной войны. В программе принимают участие: несовершеннолетние, участники оплачиваемых общественных работ и безработные граждане, испытывающие трудности с трудоустройством.

Работа по благоустройству – это не просто уборка территории. Это комплекс мероприятий, включающий в себя: очистку и ремонт памятников, посадку цветов и деревьев, установку новых информационных табличек, проведение ремонтных работ на территории захоронений.

В 2024 году более 950 граждан Тюменской области приняли участие в благоустройстве мест памяти, внеся свой вклад в сохранение истории. Программа благоустройства способствует не только сохранению исторической памяти, но и формированию активной гражданской позиции у жителей региона, - сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.