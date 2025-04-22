Тюмень, Тобольск и Ишим начали голосовать за дизайны благоустройства скверов и парков

Всероссийское голосование за дизайн-проекты объектов благоустройства стартовало 21 апреля. Жителям Тюменской области в этом году предстоит выбрать оформление и наполнение пяти общественных территорий.

В Тюмени обновления ожидают сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции.

В Ишиме продолжат осовременивать центр - проект касается благоустройства территории между домами по улице Карла Маркса, 62.

В Тобольске планируют создать Менделеев-парк.

"Понравившийся дизайн-проект можно выбрать на портале "Госуслуги". Именно от нас с вами зависит, какими станут общественные пространства: будет ли там больше лавочек, появятся ли уличные тренажеры, площадки для выгула собак. Все это мы решаем сообща. Делаем вместе наши населенные пункты комфортнее благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - отметил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

Благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта в Тюменской области проводится с 2019 года.