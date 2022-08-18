В Тюмени ведется набор в Школу соцпредпринимательства

Школа социального предпринимательства запускается в Тюмени 2 сентября. Первая очная встреча состоится на базе регионального центра "Семья".

Курс бесплатный и для всех, кто хочет развивать бизнес в соцсфере. На занятиях ученики познакомятся с основами предпринимательского дела, просчитают налогообложение, выберут организационно-правовую форму, разберут юридические аспекты бизнес-проекта, составят бизнес-план и просчитают финмодель.

Руководитель Центра инноваций социальной сферы Центра "Мой бизнес", организатор школы Лилия Загваздина:

Мы традиционно ожидаем проекты по детскому допобразованию, абилитации и реабилитации, проекты, предусматривающие производство товаров или услуг для незащищенных категорий, создающие для них рабочие места и прочей направленности. Среди зарегистрированных учеников есть такие необычные проекты, как Музей детской игрушки периода СССР, школа со спортивным уклоном и другие.

Обучение пройдет в гибридном формате: часть занятий будет онлайн, наставником слушателей будет опытный тренер и предприниматель. По итогу Школы социального предпринимательства ученики разработают готовый к реализации бизнес-проект, а также получат удостоверение о повышении квалификации в сфере социального предпринимательства.

Чтобы пройти обучение, нужно зарегистрироваться шсп72.рф. Задать вопросы по обучению можно по телефону +7 3452 499944, доб. 501.

Организатор обучения —Центр "Мой бизнес" при поддержке департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области. Обучение разработано по программе Фонда региональных и социальных программ "Наше будущее".