Рослесхоз разъяснил порядок использования лесов на сельхозземлях

Рослесхоз разъяснил порядок использования лесов на сельхозземлях, уведомительный характер использования которых на заменён на разрешительный.

Для законного использования лесов нужно:

✅ Подать заявление и материалы фото- и/или видеофиксации лесных насаждений в Территориальный орган Россельхознадзора;

✅ Дождаться положительного решения от межведомственной комиссии (в случае вынесения лесным ведомством заключения о соответствии насаждений критериям отнесения их к лесам на сельхозземлях);

✅ Подготовить проект освоения лесов и отправить его на экспертизу;

✅ Передать лесную декларацию и отчёт об использовании лесов в региональное лесное ведомство или орган местного самоуправления.

С 1 января 2024 года потребуется сделать отвод и таксацию лесосек, составить таксационное описание лесосеки и техкарту работ.