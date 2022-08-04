Рослесхоз разъяснил порядок использования лесов на сельхозземлях, уведомительный характер использования которых на заменён на разрешительный.
Для законного использования лесов нужно:
✅ Подать заявление и материалы фото- и/или видеофиксации лесных насаждений в Территориальный орган Россельхознадзора;
✅ Дождаться положительного решения от межведомственной комиссии (в случае вынесения лесным ведомством заключения о соответствии насаждений критериям отнесения их к лесам на сельхозземлях);
✅ Подготовить проект освоения лесов и отправить его на экспертизу;
✅ Передать лесную декларацию и отчёт об использовании лесов в региональное лесное ведомство или орган местного самоуправления.
С 1 января 2024 года потребуется сделать отвод и таксацию лесосек, составить таксационное описание лесосеки и техкарту работ.
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