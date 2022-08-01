На СУПе-2022 в Тюмени обсудят молодежное предпринимательство России

Международный бизнес-форум "Слет Успешных Предпринимателей 2022" пройдет в Тюмени 19-21 августа, в числе главных спикеров организаторы ожидают главу Минэкономразвития Максима Решетникова, а ключевой темой слета называют развитие молодежного предпринимательства в России.

На юбилейном Х СУПе участников и гостей ожидает серия бизнес-диалогов с предпринимателями, представителями власти из разных регионов страны и иностранными делегациями. Запланированы выступления более ста спикеров на 16 площадках форума, в свободное время участников ждет насыщенная экскурсионная и развлекательные программы. Кроме того для участников в первый день форума будет работать digital-лаборатория VK.

Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин:

В этом году "ОПОРА РОССИИ" в десятый, юбилейный, раз проводит Слет успешных предпринимателей. Такая динамика говорит о высоком интересе к форуму как со стороны молодых и опытных бизнесменов, инвесторов, так и со стороны власти, которая заинтересована в развитии малого бизнеса и популяризации предпринимательской деятельности. Во многом это большая заслуга вице-президента организации Эдуарда Омарова и Комитета по молодёжному предпринимательству. На площадках СУПа всегда проходит диалог и обмен мнениями. Мы ожидаем участия Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, Главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, которые дадут свою оценку на развитие молодёжного бизнеса в России. Участие в форуме — это хорошая возможность доработать свои предпринимательские идеи, завязать деловые контакты, по-новому научиться выстраивать бизнес-процессы, разработать конкретные проекты и получить обратную связь от опытных наставников.

На открытии "Слета успешных предпринимателей" также ожидаются: Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, Губернатор Тюменской области Александр Моор, вице-президент-директор департамента цифровых продаж малого и среднего бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Роман Гаврилов и другие важные гости.

СУПер-площадки

Форум пройдет в ДК "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства". В этом году среди экспертов форума выступят представители таких компаний, как: VK, "Авито", "Нетология", "TopFranchise" и других. Это позволит предпринимателям получить новые знания о работе с цифровыми инструментами для развития бизнеса и обменяться опытом с теми, кто успешно продает товары и услуги с помощью технологический решений.

VK откроет на площадке форума digital-лабораторию. В рамках нее состоится пленарная сессия и интенсивы от евангелистов ВКонтакте и Одноклассников, которые расскажут все о возможностях площадок для развития бизнеса. Кроме того, участники форума могут подать заявку на аналитику своего бизнеса в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Специалисты VK отберут пять кейсов и разберут их на практике.

Что ждет участников?

Выход на корпорации. Представители корпораций расскажут, как малому бизнесу правильно коммуницировать с большими компаниями, получать от них заказы и выигрывать в закупках. Топ-менеджеры поделятся секретами управления бизнесом.

Иностранные контакты. Предприниматели и гости форума из 15 стран мира обсудят новые связи, логистику, а также импорт продукции и услуг.

Работающие инструменты. Федеральные спикеры поделятся своими "фишками" и расскажут о последних трендах в мире бизнеса.

Связи. Возможность наладить связи с предпринимателями из 30 регионов России, обменяться опытом и договориться о партнерстве.

Развлечения. Насыщенная культурная программа, экскурсии, квартирник и боксерский турнир.

Генеральным партнером форума выступит ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ). Входит в топ-10 крупнейших банков России и системно значимых кредитных организаций утвержденных Центробанком.

Истории "СУПа"

Стас Аппазов (Нур-Султан) в 2021 году был спикером на форуме СУП, а также принимал участие в дискуссионных площадках. Уже после первого выступления к нему начали подходить потенциальные клиенты. После окончания конференции, Стас подписал договор с клиентом из Тюмени, на сумму свыше 1 000 000 руб. Стас отмечает, что сделка была осуществлена благодаря форуму, чем он очень гордится:

В СУПе участвуют продвинутые предприниматели, которые реально хотят развиваться и не боятся экспериментировать. Но главное, даже пробуя новые направления развития, всегда работать с лучшими. И тогда вы получите 100% результат.

Итогом форума для Стаса стала не только успешная сделка, но и новые друзья. Сейчас Стас запускает продукты в агентстве Appazov Brand Agency: разрабатывает комплексные решения для бизнеса, внедряется в структуру компании клиентов, расписывает архитектуру бренда и проводит полный аудит, для выявления истинных потребностей, которые приводят к нужному результату.

Регистрация на СУП здесь.