Тюменские депутаты следят за ходом ремонта дворов в городе

За лето в Тюмени отремонтируют 55 дворовых территорий, депутаты гордумы в своих избирательных округах контролируют ход и сроки выполнения работ.

Работы по благоустройству в 7-м избирательном округе контролирует депутат Наталья Проскурякова, в том числе двора на ул. Орджоникидзе, 62 – Ялуторовской, 23. Этот объект входит в перечень наказов жителей депутату городумы.

Предварительно состоялось несколько встреч с жильцами многоквартирных домов, на которых согласовали виды и график работ.

Сейчас рабочеие убирают и вывозят старое покрытие, меняют инженерные сети. В плане обустройство детской и спортивной площадок, парковок, мест для отдыха и проведения досуга жителей, замена инженерных сетей, монтаж наружного освещения.

На этапе подготовительных работ подрядчики учли пожелания жителей, и в проект внесли необходимые коррективы. "Мне важно, чтобы все делалось с умом и с учетом пожеланий горожан", – отмечает депутат.

В управе Калининского округа говорят, что плановый срок сдачи объекта - ноябрь, но при таком темпе двор может быть готов к концу лета.

Благоустройство дворовой территории ведётся в рамках муниципальной программы "Формирования современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы".