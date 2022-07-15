В Тюменской области дешевеют стройматериалы, ноутбуки и белье

Дефляция в области отмечается второй месяц подряд: в мае по сравнению с апрелем на 0,4 п.п., в июне по сравнению с маем на 0,5 п.п., до 99,5% и остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (99,7%) и по России в целом (99,7%), сообщает региональный департамент экономики.

"Снижение цен обусловлено удешевлением непродовольственных товаров. Так, плиты древесностружечные подешевели на 31,7%, металлочерепица - на 20,9%, пиломатериалы - на 17,5%, обои виниловые - на 5,9%, компьютер персональный переносной (ноутбук) - на 4,4%, одежда и белье - 2,1%", - отмечается в сообщении.