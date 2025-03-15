Как изменились цены на платные услуги в Тюменской области

17 млрд 105,7 млн рублей потратили тюменцы в январе 2025 года на платные услуги. По сравнению с началом 2024-го оборот вырос на 5%. По динамике регион на втором месте в УрФО после Свердловской области (9,9%), показатели в два раза выше общероссийских (2,5%). По данным Росстата и Тюменьстата, за год в Тюменской области больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 23,7%), правовые (19,3%) и санаторно-оздоровительные (18,6%), телекоммуникационные (16,5%).

Услуги образования выросли в цене на 12,6%, пассажирского транспорта— на 12,5%; дошкольного воспитания — на 11,1%; медицинские — на 10,4%; организаций культуры — на 9,5%; гостиниц и других мест проживания — на 8,8%.

Более 7% прибавили жилищно-коммунальные услуги, включая аренду квартир (на 7,5%), бытовые (7,8%), почтовой связи (7,4%), физкультуры и спорта (7,98%).

Практически на прежнем уровне остались услуги страхования, потребительские цены увеличились на 0,5%.

За 2024 год в Тюменской области предоставлено услуг на 194 млрд 121,7 млн рублей, в том числе на 17 млрд 621,1 млн — в декабре. Оборот вырос на 7,2%, - сообщает Вслух.ру.