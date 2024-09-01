Скажется ли повышение утильсбора на росте стоимости машин

Генеральный директор группы компаний "Дина" Иван Михайлов рассказал, что на стоимость машин рост утильсбора повлияет. Однако, независимо от цен, спрос на автомобили продолжает расти, как и их продажи.

"Предпочитаю доверять статистике, а она указывает на то, что суммарные продажи легковых автомобилей растут год от года. С января по июль текущего года продано 850 тысяч новых легковушек, что почти на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За этот же период, средняя стоимость нового китайского автомобиля в России увеличилась на 150 000 рублей. Это свидетельствует о том, что люди продолжают покупать новые машины, даже несмотря на постоянное увеличение цен. Пока на складах есть большой запас автомобилей 2023 года, средневзвешенная цена на новые авто будет оставаться некоторое время на прежнем уровне", – отмечает эксперт.

Эксперт предполагает, что возможно сокращение модельных рядов. Компании сконцентрируются на наиболее популярных моделях и будут предлагать специальные предложения, чтобы частично компенсировать рост утильсбора, сообщает АиФ-Тюмень.