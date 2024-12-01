Стало известно об измненениях цен на продукты в Тюменской области

За последний год одни продукты подорожали, другие вдруг стали доступнее. Статистику можно посмотреть на сайте Тюменьстата.

Лидер по удорожанию — картофель. В 2023 году килограмм стоил 22 рубля, а теперь — 46 рублей. Рост составил впечатляющие 106%.

Молоко пастеризованное подорожало на 32,8 процента - с 64 до 85 рублей за литр. Масло сливочное прибавило почти 25 процентов, а творог — 13 процентов.

Не могли не заметить изменения сладкоежки: печенье подорожало на 21,7 процентов, а сахар вырос в цене на 4,2%.

Рост цен на свинину и говядину оказался относительно умеренным, всего 6–9 процентов, что вполне ожидаемо на фоне общей инфляции.

Среди продуктов, которые подешевели, можно назвать помидоры, яйца и куриное мясо. Цена на помидоры снизилась, хотя с другими овощами ситуация обратная. Лук подорожал на 51%, капуста — на 26%, - сообщает Тюменская область сегодня.

- Сейчас, в ноябре, можно выгодно купить заготовки для новогоднего стола. Например, консервированную кукурузу и горошек, а также шоколад и другие продукты. К Новому году цены на традиционно используемые к застолью продукты, как правило, поднимают, - рекомендует финансовый консультант Светлана Пронина.