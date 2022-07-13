Дом на Камчатской в Тюмени после пожара признан зоной вероятной ЧС

Пострадавший от пожара дом № 93 по ул. Камчатской признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением строительных конструкций дома.

Решение о этом принято в среду на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел замглавы города Тюмени Петр Вагин.

"Решено признать, что в 2-этажном многоквартирном жилом доме не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением строительных конструкций дома. Поэтому в отношении него установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации", - сообщает администрация города.

Сегодня пройдёт встреча с жителями, где представители ответственных структур ответят на все вопросы горожан относительно дальнейшей судьбы дома и видов помощи, на которую они могут рассчитывать.

Пожар произошел из-за возгорания в одной из квартир двухэтажного 12-квартиного деревянного дома, к приезду пожарных горела крыша. дом построен в 1980 году, в 2021-м признан аварийным и подлежащим сносу, отселение должно было пройти до конца 2023 года.

В списках жильцов дома – более 30 человек, для временного размещения им вчера предоставили места в гостинице.