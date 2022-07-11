В Тюмени высокая конкуренция среди желающих устроиться на госслужбу

Самая высокая конкуренция среди претендентов при трудоустройстве в Тюменской области на госслужбу и в НКО - 12,5 резюме на одну вакансии, в страховании, много желающих поработать в административном персонале, юристами и бухгалтерами, сообщает hh.ru.

Проще всего трудоустроиться в профессиональных сферах "Консультирование", "Домашний персонал" , "Медицина, фармацевтика" , "Рабочий персонал" , "Строительство, недвижимость" – здесь самая низкая конкуренция среди соискателей и ярко выраженный кадровый дефицит.

Простым процесс трудоустройства будет и в сферах "Туризм, гостиницы, рестораны", "Спорт, фитнес, красота", "Продажи", "Инсталляция и сервис", "Транспорт, логистика", "Банки, инвестиции", "Автомобильный бизнес", "Добыча сырья", "Искусство, развлечения, медиа" и "Производство".

Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал:

Чем выше показатель конкуренции, тем сложнее найти работу и наоборот. Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5-6 активных резюме на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. Когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит.

Конкуренция за рабочие места среди соискателей Тюменской области в целом снизилась: если в мае на одну вакансию приходилось 6,1 активных резюме, то в июне – уже 5,8. Для сравнения: в целом по России на одну вакансию приходится 5,3 резюме, по Уральскому федеральному округу – 4,4.

Отмечается, что 56% жителей региона по предыдущим опросам уверены, что смогут найти новую работу в ближайшие три месяца, в целом по России такую уверенность испытывают 60% опрошенных соискателей.