Тюмень вошла в топ-10 городов РФ для деловых поездок

Cамыми популярными направлениями для деловых поездок в первом полугодии 2022 года стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, Тюмень на шестой позиции (год назад была на 9 месте), приводит результаты анализа сервис tiutu.ru.

Данные представлены суммарно по бронированиям авиабилетов, ж/д билетов и отелей. Доля купленных билетов в Тюмень составила 2%, у отделивших ее от тройки лидеров Екатеринбурга и Красноярска 2,1% и 2% соответственно.

В топ-10 направлений по итогам первого полугодия также попали Нижний Новгород, Сочи, Краснодар и Уфа.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованным у корпоративных клиентов оказался Минск. Далее по популярности следовали Ташкент, Ереван, Стамбул, Алматы и Нур-Султан. Также в топ-10 направлений вошли Бишкек, Дубай, Гомель и Брест.