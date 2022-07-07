Детсад в "Ямальском-2" и школу в Ново-Патрушево могут сдать к Новому году

Самый большой по количеству мест детсад Тюмени в "Ямальском-2" и школу в Ново-Патрушево строители должны сдать в эксплуатацию в марте 2023 года, но уже сейчас уровень готовности соцобъектов такой, что можно рассчитывать на досрочное завершение работ, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Детсад и школа возводятся по уже знакомым типовым проектам, с материалами и оборудованием проблем нет, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, отметил глава региона.

Детсад на 550 мест и 24 группы, в том числе для детей ясельного возраста, уже возведен, ведутся внутренние работы, обустройство территории. Та же ситуация на стройплощадке школы в Ново-Патрушево.

1 /12

"У жителей Тюмени большой запрос на новые социальные объекты, тем более в тех районах, которые активно развиваются. Мы стараемся максимально синхронизировать жилищное строительство и ввод новых детских садов и школ. ...Будем сдавать чуть раньше и детсад в "Ямальском-2", и школу в Ново-Патрушево. Постараемся закончить и ввести в эксплуатацию к 1 января 2023 года", — сказал Александр Моор.