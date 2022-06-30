В Тюмени, Югре и Ямале спал спрос на наличные

В первом квартале 2022 года жители Тюменской области, Югры и Ямала совершили свыше 517 млн операций с использованием платежных банковских карт, число операций по снятию наличных в сравнении с тем же периодом прошлого года сократилось на 11%, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

Чаще всего жители региона оплачивали с их помощью товары и услуги, совершали безналичные переводы – количество таких операций выросло за год на 11%, а их доля превысила 97%.

На 1 апреля жители трех субъектов имели более 9,6 млн платежных карт, треть из них – платежной системы "Мир". Общее количество карт увеличилось за год на 5%, карт "Мир" – на 16%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций с помощью платежных карт вырос почти на четверть и достиг 1,2 трлн рублей, по картам "Мир" – на 40 %, до 348 млрд рублей соответственно.

Держатели платежных карт продолжают активно использовать удаленные сервисы и оплачивать товары и услуги дистанционно. За январь–март 2022 года они совершили 158 млн операций в интернете на сумму 615 млрд рублей. По количеству операций прирост за год составил 14%, по сумме – 33%.

Жители региона все чаще используют платежные карты для безналичной оплаты товаров и услуг. Это объясняется удобством и скоростью расчетов, возможностью дистанционной оплаты, различными программами лояльности банков (кэшбэк, бонусы, мили), а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона превышает 120 тыс., банкоматов – 5,9 тыс. штук.