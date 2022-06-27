Тюменцев приглашают на турнир по безопасности труда

Тюменцы могут проявить себя в интеллектуальном турнире "Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда", который проводит Минтруд РФ по инициативе Правительства Кузбасса.
Турнир проводится для привлечения общественного внимания к теме безопасного труда, создания возможности для высококвалифицированных специалистов показать свои знания, умения и навыки, повышения престижа профессии, сообщают организаторы.
Заявки на турнир необходимо подать до 15 августа текущего года на официальном сайте.
Турнир пройдет в три этапа с 15 августа по 29 сентября 2022 года. Финальный этап турнира и церемония награждения победителей пройдут в рамках VII Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru