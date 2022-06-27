Тюменцев приглашают на турнир по безопасности труда

13:43 27 июня 2022
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Тюменцы могут проявить себя в интеллектуальном турнире "Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда", который проводит Минтруд РФ по инициативе Правительства Кузбасса.

Турнир проводится для привлечения общественного внимания к теме безопасного труда, создания возможности для высококвалифицированных специалистов показать свои знания, умения и навыки, повышения престижа профессии, сообщают организаторы. 

Заявки на турнир необходимо подать до 15 августа текущего года на официальном сайте.

Турнир пройдет в три этапа с 15 августа по 29 сентября 2022 года. Финальный этап турнира и церемония награждения победителей пройдут в рамках VII Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Теги: конкурсы , охрана труда
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