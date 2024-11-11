На Тюменском градфоруме подписали cоглашение по безопасности труда в строительной отрасли

Главное управление строительства Тюменской области, департамент труда и занятости населения Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области и Союз "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области" на Тюменской градостроительном форуме заключили соглашение по безопасности труда в строительной отрасли.

Цель соглашения - обеспечение безопасных условий труда на строительных объектах и предотвращение производственных травм.

У работодателей строительной отрасли Тюменской области есть возможность присоединиться к соглашению. Для этого необходимо направить письменную информацию в Союз строителей (работодателей) Тюменской области.

Присоединение работодателей к соглашению способствует созданию безопасных условий труда для работников организаций строительной отрасли Тюменской области, обеспечивая приоритет сохранения жизни и здоровья в процессе их трудовой деятельности.

Для получения дополнительной информации и присоединения к соглашению можно обратиться в Союз строителей (работодателей) Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 3, тел.: 8 (3452) 44-40-95, e-mail: ssto2004@yandex.ru.