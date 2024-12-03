Тюменцы могут проверить свои знания в области охраны и безопасности труда

Всероссийское тестирование "Охрана труда и безопасность на работе" стартует 5 декабря в 10:00 по московскому времени. По мнению организаторов, это уникальная возможность для каждого работника, независимо от профессии и региона, проверить свои знания в области охраны труда.

Тестирование организовано в рамках общественно-просветительской кампании "Здоровье. Ответственность. Труд" и включает вопросы, касающиеся законодательства в сфере охраны труда, правил безопасного труда, а также предотвращения несчастных случаев.

В онлайн-мероприятии примут участие тысячи человек из различных отраслей экономики. И все они смогут проверить свои знания в области охраны труда на производстве.

География мероприятия не имеет границ: пройти тестирование можно удаленно из любой точки страны.

Чтобы стать участником, необходимо по 4 декабря включительно зарегистрироваться на сайте ВНИИ труда.

5 декабря в 10:00 (мск) в личном кабинете каждого, кто пройдет предварительную регистрацию, появится кнопка "Начать" и откроется доступ к тестированию.

Участникам предстоит за 30 минут ответить на 20 вопросов. Задания подготовлены экспертами ВНИИ труда. Набравшие 16 баллов и более, получат именной диплом Лауреата Всероссийского тестирования по охране труда. Результат тестирования с анализом правильных и неправильных ответов будет доступен в личном кабинете.