Две тысячи путёвок в детские лагеря Тюмени доступны по программе кешбэка

В Тюменской области продано более 7000 путевок по программе детского туристического кешбэка, в продаже осталось около 2000 путевок, сообщает информационный центр.

Программа детского кешбэка завершается в ночь на 15 июня, наличие путевок можно посмотреть на сайте лагерей.

Спрос на путевки по программе детского кешбэка в этом году в 2 раза превысил прошлогодние показатели. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, впервые подключены палаточные лагеря.

На программу в этом году выделено 7,5 млрд рублей, что значительно больше, чем в прошлом. На текущий момент почти вся сумма – то есть 7,5 млрд – вернулась, в соответствии с условиями программы, на карточки родителей в виде 50% кешбэка.

Отправить ребенка на отдых можно вплоть до конца сентября, ограничений по количеству поездок по программе на одну семью нет.