На самостоятельное строительство частных домов начнут выдавать льготную ипотеку

Правительство РФ запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками, сообщает Главное управление строительства ТО.
Новая программа позволит большему количеству россиян улучшить жилищные условия.
🔸Льготная ставка – не более 9%.
🔸Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей;
🔸для остальных регионов – 6 млн рублей.
В 2022 году планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство частных домов своими силами.
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