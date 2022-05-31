Тюменским подросткам пообещали до 0,5 млн рублей на бизнес

В июле в Тюменской области для подростков-предпринимателей объявят грантовый конкурс, победители получат от 100 до 500 млн рублей на развитие дела при условии софинансирования проекта.
Выдачу грантов для молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет губернатор лично анонсировал во время делового завтрака с молодыми предпринимателями.
Департамент инвестполитики региона опубликовал подробности и условия участия в конкурсе:
✅финансирование на развитие своего дела
✅для ООО, ИП и ИП на НПД
✅регистрация в Тюменской области
✅возраст получателя — 14-25 лет включительно
✅сумма гранта 100 — 500 тыс. рублей
✅софинансирование — минимум 25%
✅соискателям необходимо пройти обучение в Центре поддержки предпринимательства Тюменской области (мы дадим анонс перед стартом)
✅будет конкурсный отбор, комиссия формируется
✅финансирование в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы"
✅ предусмотрено около 35 млн рублей: 27% - из федерального бюджета, 73% - из регионального бюджета
✅конкурс будет объявлен в июле
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