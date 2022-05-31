Тюменским подросткам пообещали до 0,5 млн рублей на бизнес

В июле в Тюменской области для подростков-предпринимателей объявят грантовый конкурс, победители получат от 100 до 500 млн рублей на развитие дела при условии софинансирования проекта.

Выдачу грантов для молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет губернатор лично анонсировал во время делового завтрака с молодыми предпринимателями.

Департамент инвестполитики региона опубликовал подробности и условия участия в конкурсе:

✅финансирование на развитие своего дела

✅для ООО, ИП и ИП на НПД

✅регистрация в Тюменской области

✅возраст получателя — 14-25 лет включительно

✅сумма гранта 100 — 500 тыс. рублей

✅софинансирование — минимум 25%

✅соискателям необходимо пройти обучение в Центре поддержки предпринимательства Тюменской области (мы дадим анонс перед стартом)

✅будет конкурсный отбор, комиссия формируется

✅финансирование в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы"

✅ предусмотрено около 35 млн рублей: 27% - из федерального бюджета, 73% - из регионального бюджета

✅конкурс будет объявлен в июле