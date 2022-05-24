Тюменские растениеводы выполнили более половины плана посевной кампании

Аграрии Тюменской области засеяли яровыми 460 тысяч га из запланированных 840 тысяч га пашни, сообщает информцентр правительства региона.

Посеяны горох, пшеница, кукуруза, однолетние травы и технические культуры. Ведутся посадки картофеля и овощей.

По темпам выполнения плана лидируют Сладковский (72%), Казанский (71%) и Упоровский (63%) районы.

В Абатском, Бердюжском, Юргинском районах и Голышмановском городском округе завершили сев гороха, в Аромашевском - сев кукурузы на силос. В Армизонском, Викуловском, Нижнетавдинском, Сладковском и Сорокинском районах посеяли все технические культуры.

Также планируется провести обеззараживание почти 155 тыс. тонн семян. Уже обработано 94% от плана. Сельхозпредприятия ведут боронование многолетних трав и заняты внесением минеральных удобрений.