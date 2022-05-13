С начала мая Тюменская область приняла 90 тысяч туристов

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Более 90 000 туристов отдохнули в Тюменской области в майские праздники 2022 года - на 12% больше, чем в 2021 году (с 30 апреля по 10 мая), сообщает информцентр прпвительства.

Регион посетили жители более 40 субъектов России, а также Казахстана. Общая загрузка тюменского экопарка "Тайга" составила 80-100%, что на 10-12% превышает показатели 2021 года.

Почти 50 000 человек отдохнули на термальных источниках.

В гостинице "Георгиевская" Тобольска зафиксировали рекорд по посещению. Были заняты все номера, загрузка доходила до 120-150% за счет того, что в номерах проживало по несколько человек.

Майские туристы в два раза побили статистику новогодних праздников в тематическом парке "Тобол".

Музеи посетили более 90 тысяч человек, что на 25% больше аналогичного периода 2021 года. Из них более 57,6 тысяч побывали в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике. Туристы также активно выбирали Ялуторовский острог и комплекс "Абалак".