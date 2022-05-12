Fortum уходит из России, но тюменцы без тепла не останутся

Основной акционер ПАО "Фортум" - Корпорация Fortum - 12 мая объявил о начале процесса контролируемого выхода с российского рынка. Решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона, отмечается в официальном релизе компании.

Тюменцев эта новость встревожила, ведь "Фортум" является владельцем городских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Однако, гендиректор ПАО "Фортум", исполнительный вице-президент корпорации Fortum, Глава дивизиона "Россия" Александр Чуваев уверяет:

Планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала, не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании и позволит обеспечить дальнейшее развитие российского подразделения. Российская компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств.

На сайте компании указано, что ПАО "Фортум" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь теплоэлектростанций: четыре – в Челябинской области, три – в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС – одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России. Портфель производственных активов компании также включает ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции, которые находятся в Оренбургской области и Башкирии.