"Фортум" переименуют в "Форвард Энерго"

ПАО "Фортум" сменит название на ПАО "Форвард Энерго", сообщает пресс-служба компании.
"Совет директоров ПАО "Фортум" принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений в Устав Общества. После одобрения участниками собрания и прохождения государственной регистрации публичное акционерное общество "Фортум" сменит фирменное наименование на публичное акционерное общество "Форвард Энерго"", - говорится в сообщении.
Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности, подчеркнули в пресс-службе.
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