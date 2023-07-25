"Фортум" переименуют в "Форвард Энерго"

ПАО "Фортум" сменит название на ПАО "Форвард Энерго", сообщает пресс-служба компании.

"Совет директоров ПАО "Фортум" принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений в Устав Общества. После одобрения участниками собрания и прохождения государственной регистрации публичное акционерное общество "Фортум" сменит фирменное наименование на публичное акционерное общество "Форвард Энерго"", - говорится в сообщении.

Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности, подчеркнули в пресс-службе.