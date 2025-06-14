Как уберечь молодые побеги от калийного голодания

Желтая окантовка на нижних листьях, по краям появляется коричневая сухая кайма, напоминающая ожоги, говорит о возможном калийном голодании. Исправить ситуацию поможет подкормка сульфатом калия или настоем древесной золы.

Нижняя сторона листьев и стебель приобрели фиолетовый оттенок, листочки подворачиваются внутрь - вероятная причина — дефицит фосфора. Подкормить растения можно суперфосфатом (простым, двойным), - сообщает КП-Тюмень.

Если листья желтеют, а жилки на нижней стороне краснеют - это свидетельствует о нехватке азота. "Используйте любые азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра.

Такое же пожелтение листвы (хлороз), с более яркими зелеными прожилками может сигнализировать о нехватке железа. Зачастую наблюдается на рассаде и взрослом растении, которые увлекаются длительным досвечиванием рассады, (не правильное применение ламп)", - говорит агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Надежда Криштафук.

"После высадки в теплицу, поливать надо не чаще двух раз в неделю, между поливами лучше прорыхлить почву. Избыток влаги и переувлажнение в теплице приведет к быстрому поражению растений томата болезнями. Надо, чтобы корни тянулись к влаге, а не брали ее сверху. Не кормите удобрениями с преобладанием азота. Они провоцируют быстрый рост надземной массы – побегов и листьев. А нам нужно наоборот, чтобы все шло в корень. Поэтому возьмите комплексное удобрение такие, как Азофоска, или Монофосфат калия. Растения будут наращивать корень, а не лист, и будет проходить правильный рост для получения хорошего урожая", - советует эксперт.