Новое арт-пространство откроют в Тюмени

28 июня на втором ярусе парковки у набережной откроется новое арт-пространство "Подземка". В нем смогут проходить выставки, танцевальные баттлы, ретро-автопоказы, лекции и мастер-классы, музыкальные лайвы, ярмарки, встречи, обучения, демонстрации фильмов и многое другое.

До официального открытия в "Подземке" пройдет еще серия подготовительных мероприятий. В частности, здесь уже провели фестиваль граффити, объединивший более 20 художников из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга, Красноярска и Москвы. Два дня райтеры преображали локацию, чтобы она приобрела характер и стала похожа на подземное метро прямо в центре Тюмени.

"Подземка" получается разной: яркой, креативной, интересной, содержательной. Благодаря художникам здесь проявились разные стили – есть классика, есть современность, - сообщает Тюменская область сегодня.