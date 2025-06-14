Водители транзитного транспорта находятся на контроле тюменских автоинспекторов

В 2025 году по вине транзитников произошло 156 дорожных аварий, 28 человек погибли, 221 получил ранения. Число погибших по сравнению с минувшим годом увеличилось на 50%, особенно в Тюменском, Тобольском и Уватском районах.

Большинство ДТП с водителями из других регионов произошло на федеральных трассах. При этом тяжесть последствий остается высокой: по вине водителей-транзитников гибнет каждый второй из всех погибших в ДТП в Тюменской области, ранения получает каждый пятый из травмированных в ДТП.

"С этими водителями мы можем проводить профилактическую работу только когда они уже заехали на территорию нашего региона, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Останавливаем, информируем об опасных участках автодорог, местах концентрации ДТП, разъясняем опасность маневров обгона и выезда на встречную полосу", - сказал Андрей Миллер.

На всех участках тюменских федеральных трасс автоинспекторы обращаются к проезжающим водителям с призывами через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона, надеясь, что это поможет уменьшить число ДТП, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.