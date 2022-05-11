Публичные слушания по исполнению бюджета Тюмени - 2021 пройдут в гордминистрации

Жителей Тюмени пригашают на публичные слушания по проекту решения Тюменской городской думы "Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год".
Слушания состоятся 12 мая по адресу: ул. Первомайская, 20, с 18:00 до 19:30.
Проект решения Тюменской городской думы "Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год" размещен в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени", на сайте администрации города и на сайте департамента финансов и налоговой политики.
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