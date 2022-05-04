Дважды в неделю тюменцы могут улететь в Анталью прямым рейсом

Фото пресс-служба аэропорта Рощино

"Дочка" Turkish Airlines авиакомпания AnadoluJet с 1 мая приступила к выполнению полетной программы из Тюмени в Анталью, сообщает аэропорт Рощино.

Авиаперелеты Анталья-Тюмень-Анталья планируется осуществлять в четверг и воскресенье, с 30 мая – в понедельник, вторник и пятницу. Для перелетов используются Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров.

"Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператорами. Билеты реализуются в составе турпакета и недоступны в открытой продаже", - сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Первым рейсом на отдых в Турцию отправились 177 пассажиров.