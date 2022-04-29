В Абатском районе вводится режим ЧС в связи с природными пожарами

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"В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Решение принято по итогам оперативного штаба по ситуации с природными пожарами в регионе. "Впереди самое опасное время – на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер", – отметил губернатор.

Для борьбы со стихией в района направляется дополнительная группа пожарных-десантников.