В Абатском районе вводится режим ЧС в связи с природными пожарами

14:46 29 апреля 2022
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Фото - https://t.me/av_moor

"В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Решение принято по итогам оперативного штаба по ситуации с природными пожарами в регионе. "Впереди самое опасное время – на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер", – отметил губернатор. 

Для борьбы со стихией в района направляется дополнительная группа пожарных-десантников.

Теги: Абатский район , лесные пожары , ЧС
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