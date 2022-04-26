АО "Транснефть – Сибирь" оказало благотворительную помощь региональным школам

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной программы выделило финансовую помощь школам в регионах ведения деятельности. По одному миллиону рублей получили Чашинская средняя общеобразовательная школа им. Малышева (Курганская область) и средняя общеобразовательная школа микрорайона Вынгапуровский г. Ноябрьска (ЯНАО).

На полученные благотворительные средства в здании Чашинской СОШ в период летних каникул будут заменены деревянные окна на новые современные конструкции.

В школе обучаются дети работников линейной производственно-диспетчерской станции "Чаши" Тюменского управления магистральных нефтепроводов. АО "Транснефть – Сибирь" оказывает финансовую помощь образовательному учреждению на регулярной основе. Ранее в рамках корпоративной благотворительной программы ПАО "Транснефть" развития школьного образования на выделенные предприятием средства школа провела ремонт кабинетов точных наук и оснастила их лабораторным и демонстрационным оборудованием.

В Вынгапуровской СОШ на выделенные средства будет приобретена мебель для обеденного зала школьной столовой, в том числе комфортные для детей столы и стулья.

"Ученики и педагоги нашей школы благодарят АО "Транснефть – Сибирь" за внимательное отношение к детям, за оказанную ранее благотворительную помощь на проведение ремонта кровли и приобретение технологического оборудования. Благодаря помощи нефтепроводчиков пребывание ребят в здании школы стало безопасным и уютным, ярким и содержательным, дающим возможность развиваться каждому из них", - отметила директор средней общеобразовательной школы мкр. Вынгапуровский В.П. Климко.

Всего за минувший год финансовую помощь на проведение ремонтов и приобретение учебного оборудования получили семь школ, расположенных в населенных пунктах вблизи производственных объектов предприятия на территории Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Общая сумма выделенного благотворительного финансирования составила около 5,7 млн рублей.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"