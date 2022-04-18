В Тюмени обсудили настоящее и будущее села

Фото: страница "ГАУ Северного Зауралья" в социальной сети "ВКонтакте"

VI Региональная научно-исследовательская конференция "Село: вчера, сегодня, завтра" состоялась в минувшую пятницу, 15 апреля, на площадке ГАУ Северного Зауралья.

С докладами выступили молодые исследователи 9-11 классов из Тюменской области и ЯНАО. Работы участников конференции были посвящены истории села, социально-экономическим проблемам деревни, аграрному образованию и профессиям в АПК.

Перед школьниками выступил заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. Народный избранник принял активное участие в мероприятии, внимательно изучив выступления всех ребят.

"История показывает – кризисы приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Россия обязана самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность. И, глядя на наши юные неравнодушные умы, я не сомневаюсь в успехе. Вы уже являетесь некими аналитиками и социологами, которые позволяют нам разобраться в положении вещей. Удачи вам!", - поприветствовал депутат молодых исследователей.

По мнению Виктора Рейна, в тюменском регионе необходима работа по дальнейшему развитию вертикали: агроклассы – агропоколение – агроцивилизация. Эта цепочка позволит определить кадровое будущее. Также, по словам депутата, в связи с санкциями вновь стали актуальными вопросы селекции, и потому сельскохозяйственной области особенно важны научные исследования.

"Как же здорово, что нынешние школьники уже серьёзно изучают эти вопросы! Поднимают темы истории родного села, производства на селе. Заботятся о сохранении культурной памяти и озадачиваются улучшением аграрной экономики. Это очень интересно и поучительно – увидеть глазами молодых слабые места в АПК. Ребята настоящие молодцы", - поделился впечатлениями Виктор Рейн в своем официальном telegram-канале.

Участие в работе конференции также приняли ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко и доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук вуза Ольга Гончаренко.