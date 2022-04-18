В Тюменской области не наблюдается роста числа безработных

С начала года роста числа безработных на рынке труда Тюменской области не наблюдается, по данным на 18 апреля, официально безработными числятся в регионе 4 375 человек, сообщает информационный центр регионального правительства.

В сравнении с прошлыми годами численность безработных выглядит так: 18.04.2022 - 4 375 человек; 18.04.2021 - 12 596 человек; 18.04.2020 - 5 493 человека; 18.04.2019 - 5 076 человек.

Количество заявленных в органы службы занятости населения Тюменской области вакансий в течение 2022 года сохраняется на высоком уровне - 24 465 единиц. На одного незанятого человека приходится 3,4 вакансии.

Ситуация по высвобождению персонала в связи с сокращением численности или штата организаций контролируется надзорными органами. Региональный рынок труда и занятости населения проводит анализ возможного влияния вводимых санкций на рынок труда.

Граждане могут рассчитывать на помощь центров занятости при открытии собственного дела. Заявление на оказание услуг по поиску работы можно оформить через портал "Работа в России".

Отмечается, что за последние пять лет в Тюменской области легализована заработная плата более 73 тысяч граждан и ИП, в том числе свыше 11 598 человек - за 2021 год, сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров на заседании областной межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений.