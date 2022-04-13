Сбер рекомендует своим клиентам не удалять приложения с iOS

Мобильные приложения Сбера из-за введённых санкций на платформе iOS не доступны для скачивания и обновлений в магазине App Store, но ранее установленные версии рабочие и банк рекомендует продолжать ими пользоваться.

Речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера.

"Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленные приложения банка", - собщает пресс-служба Сбера.

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать web версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также web-версию СберБизнес.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности, подчеркнули в банке.