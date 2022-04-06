АО "Транснефть – Сибирь" завершило плановые ремонты на производственных объектах в четырех регионах

АО "Транснефть – Сибирь" завершило комплекс плановых ремонтных работ на производственных объектах магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Тюменской, Томской и Свердловской областях, а также на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Во время плановой остановки транспортировки нефти проведены работы по вырезке трех дефектных участков магистрального нефтепровода (МН) Самотлор – Нижневартовск. Выполнена замена и ремонт запорной арматуры на линейной части МН Сургут – Полоцк, Александровская – Анжеро-Судженск, Повх – Покачи – Урьевские, Красноленинская – Шаим – Конда. Установленные задвижки при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности. Цель – поддержание стабильной и безопасной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов.

Выполнено подключение по одному электронасосному агрегату на НПС-2 "Аремзяны" и НПС-1 "Торгили" после замены. Новое оборудование обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом. Кроме того, проведены работы по замене задвижек магистральных насосных агрегатов НПС-2 "Березовое" и НПС-2 "Южный Балык".

На нефтеперекачивающих станциях "Александровская" и "Раскино" отключены от системы технологических трубопроводов по одному резервуару для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м каждый для проведения ремонтных работ. Реконструкция резервуаров, введенных в эксплуатацию в 1972 и, соответственно, 1985 годах, проводится на основании диагностического обследования, цель – восстановление технико-эксплуатационных характеристик резервуаров и продление сроков безопасной работы.

В плановых работах были задействованы около 300 человек, использовалось около 100 единиц спецтехники и оборудования.

Мероприятия, реализованные в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности, позволят повысить надежность функционирования инфраструктурных объектов АО "Транснефть – Сибирь". Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.

Фото предоставлено АО "Транснефть – Сибирь"