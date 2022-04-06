На Тобольской промплощадке получили первые тонны товарного МАНа в России

Первые тонны товарного малеинового ангидрида получили на новом производстве малеинового ангидрида (МАН) в Тобольске, расположенном на территории "ЗапСибНефтехима", партии продукта в конце марта отгрузили производителям в сегментах строительства и топливных компонентов, сообщает пресс-служба СИБУРа.

До появления в нашей стране собственного производства МАН весь объем данной продукции поставлялся из-за рубежа. Новые производственные мощности СИБУРа в Тобольске уже в 2022 году позволят полностью удовлетворить спрос на МАН у отечественных товаропроизводителей и стать одним из ключевых драйверов развития строительной, пищевой, химической, агропромышленной отраслей.

"Получение первых партий товарного МАНа - исторически значимое для всей российской нефтегазохимической отрасли событие, уверен председатель правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов:

Собственное производство МАН приведет к достижению важных экономических, экологических и социальных эффектов. Мы полностью сможем обеспечить потребности отечественных товаропроизводителей в МАН, нивелируя зависимость от зарубежных поставок, простимулировать развитие импортозамещения среди отечественных компаний в различных отраслях экономики, а также увеличить объем неэнергетического несырьевого экспорта.

Планируется, что до конца года комплекс выйдет на полную проектную мощность в 45 тыс. тонн в год. Поставляться российским и зарубежным товаропроизводителям МАН будет в жидком и твердом виде .

Лаборатория "ЗапСибНефтехима" подтвердили соответствие качества продукции необходимому технологическому уровню чистоты МАН – 99,85%. Малеиновый ангидрид в Тобольске производится по одной из самых безопасных и экологичных в мире технологий. По сравнению с альтернативными решениями, она позволяет более чем на треть снизить образование парниковых газов, а также вторично вовлечь в производство отходящие газы, существенно повышая эффективность установки. При этом ключевое технологическое оборудование на производстве МАН имеет закрытый контур, риск попадания газов и продукта в окружающую среду исключен, сообщили в компании.