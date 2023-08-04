Гендиректором "ЗапСибНефтехима" назначен Андрей Кугаевский

С 5 августа 2023 года тобольское предприятие СИБУРа "ЗапСибНефтехим" возглавит Андрей Кугаевский, ранее занимавший должность директора по производству и логистике. На посту генерального директора он сменит Максима Рогова, который переходит на новое место работы вне компании, собщает пресс-служба компании.

Кугаевский работает на различных производствах СИБУРа в разных географиях почти 30 лет. Свою карьеру начал в пусконаладочной службе тобольского предприятия компании на позиции инженера. Принимал участие в пуске производства изобутилена в 1996-1997 годах, где и продолжил работу на должности начальника смены. В 2003 году стал директором по производству тобольского предприятия СИБУРа, с 2013 по 2016 год работал на аналогичной позиции в "Томскнефтехиме". В 2016-2018 годах руководил ПОЛИЭФом, после чего возглавил "Томскнефтехим". При лидерстве Андрея Кугаевского на "Томскнефтехиме" был завершен проект реконструкции полимерных производств, результатом которого стал исторически максимальный выпуск полимеров и расширение марочного ассортимента.

В 2021 году Андрей Кугаевский вернулся в Тобольск на должность директора по технологическому развитию "ЗапСибНефтехима". При его непосредственном участии на предприятии реализован ряд значимых проектов модернизации и развития, в том числе освоены уникальные для страны цветные марки полиэтилена.

Максим Рогов был назначен на должность генерального директора "ЗапСибНефтехима" в марте 2021 года. До этого в течение трех лет являлся первым заместителем генерального директора - главным инженером. Под руководством Максима Рогова новые мощности предприятия вышли на стабильный уровень работы на проектных нагрузках, был увеличен ассортимент производимой продукции, в частности, введено в эксплуатацию первое в России производство малеинового ангидрида, освоен выпуск трубного черного полиэтилена.

"ЗапСибНефтехим" — крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2,5 млн тонн полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена), входящий в число самых масштабных производств по базовым полимерам в мире. В состав предприятия входят более 10 основных и сервисных производств, имеющих различную специализацию. Продукция "ЗапСибНефтехима" широко применяется в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине, пищевой отрасли и других областях.