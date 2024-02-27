В Тобольске заливают фундамент под новый крупный завод

Завод по производству полипропилена возводят в Тобольске, на строительной площадке уже ведется бетонирование оснований для установок нового комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена (ДГП-2).

"Проект выходит на важную отметку, после которой завод буквально начнет расти вверх. Свайные работы еще продолжаются на отдельных участках параллельно с заливкой фундаментов, а уже этим летом начнем доставку технологического оборудования", - отметил руководитель проектного офиса ДГП-2 Денис Кульков.

Проектная мощность будущего завода — 570 тысяч тонн полипропилена в год — позволит в полтора раза увеличить возможности "ЗапСибНефтехима" по выпуску этого вида полимеров, отмечают в пресс-службе компании. Ввод комплекса обеспечит устойчивую сырьевую базу для перспективных проектов по увеличению выпуска отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. В части строительства общезаводского хозяйства уровень локализации при закупке товаров, работ и услуг планируется на уровне порядка 80%.

"Реализация такого масштабного проекта, я уверен, будет способствовать развитию экономики региона и города, даст новые рабочие места, заказы для местных подрядных организаций: от строительных до организаций общепита, развитию смежных и обслуживающих производств", - прокомментировал мэр Тобольска Максим Афанасьев.

В компании отмечают, что на новом производстве, как и на других предприятиях "ЗапСибНефтехима", будут применяться современное пылегазоулавливающее оборудование с показателями эффективности до 99%; замкнутая система водоснабжения, которая позволит многократно использовать всю задействованную в технологическом цикле воду.

Реализация проекта ДГП-2 стала возможной в том числе благодаря подписанному в 2022 году между СИБУР и Минэнерго России соглашению о модернизации действующих и создании новых нефтегазохимических мощностей.