Сибур открывает в Тобольске уникальный для России центр пилотирования технологий

На Запсибнефтехиме создали центр пилотирования полиолефиновых технологий. Он имеет большое значение для укрепления технологической независимости нашей страны, сообщил губернатор Александр Моор.
Одином из первых с цехом и его технологиями вместе с губернатором в пятницу ознакомились заместитель Председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru