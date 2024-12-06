Сибур открывает в Тобольске уникальный для России центр пилотирования технологий

14:13 06 декабря 2024
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На Запсибнефтехиме создали центр пилотирования полиолефиновых технологий. Он имеет большое значение для укрепления технологической независимости нашей страны, сообщил губернатор Александр Моор.

Одином из первых с цехом и его технологиями вместе с губернатором в пятницу ознакомились заместитель Председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 

Теги: Александр Моор , Валерий Фальков , ЗапСибНефтехим , Сибур
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