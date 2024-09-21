Моор оценил планы по развитию Южной площадки тобольского "ЗапСибНефтехима"

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел строящиеся технологические объекты Южной площадки "ЗапСибНефтехима" ("Сибур") в Тобольске.

Новый завод по производству полипропилена ДГП-2 мощностью 570 тысяч тонн в год станет одним из самых больших в мире, рассказал губернатору председатель правления, генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов:

Предприятие будет выпускать 15 премиальных марок полипропилена, которые используются в строительстве, производстве автомобилей, медицине и других отраслях. После ввода завода в строй в 2027 году каждая вторая тонна отечественного полипропилена будет производиться в Тобольске, а Россия войдет в мировой топ-5 производителей этой продукции.

Строительство нового завода – еще один важный шаг по пути увеличения глубины переработки углеводородного сырья. Такой подход позволяет вместо продажи углеводородов на экспорт производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул Александр Моор.

Еще один уникальный объект – Центр пилотирования технологий.

"Наша основная задача будет заключаться в разработке, испытании и внедрении в реальное производство инновационных технологий синтеза полимеров, обладающих свойствами и характеристиками, необходимыми конкретному заказчику", – проинформировал исполнительный директор центра Ильдар Салахов.

Сдача центра в эксплуатацию ожидается в начале 2025 года. Его запуск до 10 раз сократит сроки вывода на рынок новых продуктов переработки углеводородов, что важно для укрепления технологической независимости страны и устойчивости широкого спектра отраслей. В нем будут проводить испытания широкого спектра технологий выпуска полиэтилена и полипропилена – самых востребованных современных синтетических материалов, спрос на которые у российской промышленности устойчиво растет. 75 процентов оборудования в центре – российского производства, отметил губернатор.