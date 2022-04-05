ВЦИОМ: 10% жителей России готовы стать эмигрантами

Большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства (88%). Скорее хотел бы уехать каждый десятый (10%). По сравнению с прошлым годом доля, выражающих желание уехать из России на ПМЖ, сократилась на 6 п.п. (в 2021 г. — 16%), сообщает ВЦИОМ,

В близком окружении 87% россиян нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания, в окружении 12% россиян среди друзей, родственников и знакомых есть ориентированные на переезд.

Те, кто декларирует желание уехать, чаще целью переезда называли будущее детей (47%), улучшение материального положения (29%), желание иметь больше политических свобод (27%) и более высокий уровень социальных гарантий (26%). 7% потенциальных мигрантов полагают, что жить за рубежом будет легче.

Половина россиян считают, что уехавшие из России через какое-то время скорее вернутся на Родину (45%). В группе тех, кто скорее хочет переехать, такое мнение высказывали реже — всего 23%. Треть граждан предполагают, что переехавшие скорее не вернутся (33%). Затруднились дать прогноз 22% россиян.

По мнению тех, кто допускает возвращение сограждан, это произойдет при условии, что ситуация в стране наладится (15%), в случае осознания своей ненужности за границей (12%). Каждый десятый в качестве мотива возвращения назвал ухудшение условий жизни за границей (10%), 8% — неспособность реализоваться в чужой стране, 7% — тоску по Родине и семье.