Тюменские строители в первом квартале года выполнили пятую часть плана по вводу жилья

324 874 кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области с начала 2022 года. Это на 175% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В планах - сдать почти 1,6 млн кв. м жилья в 2022-м, сообщают в региональном правительстве.

"Бо́льшая часть потребности региона в стройматериалах обеспечивается местными предприятиями-изготовителями. Ресурсный потенциал региона сформирован по основным видам стройматериалов: продукция ЖБИ, включая изделия для индустриального домостроения, стеновые материалы, кровельные материалы, лакокрасочные материалы, оконные и дверные блоки", - следует из сообщения информцентра.

Позиции среди импортных материалов, по которым явно отсутствуют альтернативные поставщики, не выявлены. На мартовском градостроительном форуме была представлена продукция с высоким импортозамещающим потенциалом. Ведутся переговоры по расширению географии её применения, в том числе по программе капремонта домов.