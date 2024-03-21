В Тюменской области за два месяца ввели около 590 тысяч "квадратов" жилья

В Тюменской области в 2024 году продолжается активное развитие жилищного строительства: за январь-февраль 2024 года в регионе введено в эксплуатацию 588,2 тыс. кв. м жилья - 121% к уровню января-февраля 2023 года, сообщает департамент экономики ТО.

В расчете на душу населения ввод составил 0,37 кв. м, это в 2,6 раза выше среднероссийского уровня (0,14 кв. м). По данному показателю Тюменская область на втором месте среди субъектов Российской Федерации и первая среди регионов УрФО.

Лидером по вводу многоквартирных домов в Тюменской области является Тюмень, где введено 312,7 тыс. кв. м, темп роста за январь-февраль 2024 года к январю-февралю 2023 года составил 114,3%. По индивидуальному жилищному строительству лидером является Тюменский район - 154,0 тыс. кв. м - 128,9% к уровню января-февраля 2023 года.